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شاهد ارتطام 42 سيارة في حادث سير بالمجر

شاهد ارتطام 42 سيارة في حادث سير بالمجر

شاهد ارتطام 42 سيارة في حادث سير بالمجر
٠٤:٤٩:٣٨ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

في حادث مروع، اصطدتم نحو 42 سيارة في حادث سير متسلسل في المجر أسفر عن إصابة العشرات واشتعال الحرائق في عدة سيارات.

إصابة 36 شخصًا بجروح

وفي مقطع فيديو وثق حادث سير متسلسلاً في العاصمة المجرية بودابست، حيث تصادمت 42 سيارة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابة 36 شخصًا بجروح، 13 واحد منهم في حالة خطيرة.

اشتعال النيران في عدد من المركبات

وحسب شبكة أيه.بي.سي.نيوز” الإخبارية الأمريكية، فإن الحادث تسبب أيضاً في اشتعال النيران في عدد من المركبات.

اندلاع حريق في 19 مركبة

وكشفت الشرطة المجرية أن التصادم شمل 5 مقطورات و37 مركبة أخرى، ووقع على الطريق السريع “M1” على بعد حوالي 25 كيلومتراً غربي بودابست، مؤكدة أن الحادث تسبب في اندلاع حريق في 19 مركبة وأسفر عن 36 إصابة، من بينها حالة خطيرة “مهددة للحياة”.

وأكدت المديرية الوطنية للحماية من الكوارث في المجر، أن الحرائق قد أخمدت، وإن 4 مروحيات رافقت فرق الإطفاء والإنقاذ التي هرعت من العديد من المدن المجاورة، ووصلت إلى مكان الحادث للمشاركة في نقل وعلاج المصابين.

 

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اشتعال النار المجر بودابست تصادم سيارات حادث سير حادث مروع

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