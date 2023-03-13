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لأول مرة منذ 6 فبراير.. هبوط النفط إلى 80 دولارا للبرميل

لأول مرة منذ 6 فبراير.. هبوط النفط إلى 80 دولارا للبرميل

لأول مرة منذ 6 فبراير.. هبوط النفط إلى 80 دولارا للبرميل
٠٤:٢٩:٣٤ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، عن مستوى 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 6 فبراير، متأثرة بتراجع سعر الدولار.

وأثار انهيار بنك سيلكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب الصيني قدم بعض الدعم.

انخفاض سعر النفط

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.53% ما يعادل 3.75 دولار إلى 79.03 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.75 دولار أو 4.89% إلى 72.93 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط، ارتفعت في بداية تعاملات اليوم، بعد بداية ضعيفة حيث دعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار سوقا ينتابها القلق من رفع أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.

تراجع قطاع البنوك

ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار النفط.

وتراجع قطاع البنوك على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.7 بالمئة بعد أن خسر 3.8 بالمئة يوم الجمعة. وبدأت السلطات الأميركية إجراءات طارئة أمس الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

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