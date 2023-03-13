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في اليوم العالمي.. مركز الأرصاد يدشن البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ
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في اليوم العالمي.. مركز الأرصاد يدشن البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ

في اليوم العالمي.. مركز الأرصاد يدشن البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ

في اليوم العالمي.. مركز الأرصاد يدشن البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ
٠٤:٠٢:٢٨ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز أنه دشن اليوم الاثنين، البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ بالمدينة المنورة، ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية للمركز مع وزارة التعليم.

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مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال

وأوضح أن ذلك يأتي احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد 2023م ، وتحت شعار “مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال”, وبحضور مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبد الكريم، ومدير فرع المركز الوطني للأرصاد بمنطقة المدينة المنورة عبدالله أبو هيلة.

نشر الوعي بأهمية الطقس والمناخ

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الطقس والمناخ للنشء لتكون الأرصاد جزءاً لا يتجزأ من مناشط الحياة، إضافة إلى إنشاء جيل ملمّ بمعلومات الطقس والمناخ بشكل تام, كما يعد البرنامج ضمن مبادرات المركز الوطني للأرصاد في احتفال المملكة باليوم العالمي للأرصاد، فيما تم تعريف وفود المدارس من الطلاب والطالبات الذين زاروا المعرض المصاحب للبرنامج، بمهام الراصد الجوي ومنظومة الأرصاد في المملكة.

البحث والابتكار في مجال الطقس والمناخ

وأشار إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تشجيع الطلاب على البحث والابتكار في مجال الطقس والمناخ، وتفعيل النشاطات اللاصفية بما يحقق الفائدة المشتركة والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات.

تنبيه متقدم بأمطار غزيرة حتى الخميس

في الوقت نفسه، نبه المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول حتى الخميس المقبل على معظم محافظات منطقة عسير والباحة وحائل والقصيم ونجران وجازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية.

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أخبار السعودية الأمطار البرنامج التوعوي السيول الطقس المدينة المنورة المناخ اليوم العالمي للأرصاد مركز الأرصاد

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