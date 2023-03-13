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مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا .. والتداولات عند 4.8 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا .. والتداولات عند 4.8 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا .. والتداولات عند 4.8 مليار ريال
٠٤:٠٨:٢٣ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بنسبة 0.8 %، ليغلق عند 10305 نقاط (- 79 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 72.60 ريال، كما أنهت أسهم الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والسعودي الفرنسي، وبنك البلاد، ومصرف الإنماء، وبنك ساب، وبنك الجزيرة، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %، بحسب “أرقام”.

الأسهم المتراجعة

وتصدر سهم العربي الوطني، تراجعات اليوم بنسبة 6 %، فيما أغلق سهما مهارة، والحمادي، عند 56.50 ريال و48.60 ريال (- 1 % لكلٍ منهما)، عقب نهاية أحقية توزيعات.

الأسهم المرتفعة

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو، بأقل من 1 % عند 32.95 ريال، وتصدر سهم جبل عمر، ارتفاعات اليوم بنسبة 5 % عند 20.12 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 7.4 مليون سهم.

وفيما يخص الصناديق، ارتفع صندوق المعذر ريت، بنسبة 1 % عند 8.65 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات، كما صعد صندوق البلاد للذهب، بنسبة 2 % عند 10.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 100 ألف وحدة.

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الكلمات الدلالية:
أرامكو المملكة سوق الأسهم مؤشر سوق الأسهم

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