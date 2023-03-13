فيديو لايصدق.. توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة “جينيس”

تواصل – وكالات:

دخل توأم بحجم كف اليد موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، باعتبارهما الأخف وزنًا والأقل عمرًا عند الولادة.

التوأم ولدا في الشهر الخامس

وولد التوأم في الشهر الخامس من الحمل، وهو ما يجعل بقاءهما على قيد الحياة حالة نادرة.

وأفادت شبكة “سي إن إن”، أن الأبوين شاكينا راجيندرام (35 عامًا) وكيفين ناداراجاه (37 عامًا) أبلغهما الأطباء أن التوأم المنتظر لن يتمكنا من البقاء على قيد الحياة بعد الولادة، بعد أن كان لزامًا أن تلد بينما لم يمض على حملها سوى 21 أسبوعًا و5 أيام فقط، أي قبل موعد الولادة بنحو أربعة أشهر.

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وانتقل الأبوان إلى مستشفى ماونت سايناي في تورنتو المتخصص في هذا النوع من الولادة، وكانت الأم عازمة على إبقاء حملها بضعة ساعات أخرى.

لكن وبعد ساعة واحدة فقط من منتصف ليل 4 مارس 2022، في الأسبوع 22 من الحمل، ولدت “أديل” بوزن أقل من 330 جراًما، ثم انضم إليها شقيقها أدرايل بعد 23 دقيقة بوزن أقل من 420 جرامًا.

تغذيتهما بإبرة أقل من 2ملم

واستخدم الأطباء إبرة بحجم أقل من 2 مليمتر لإمداد التغذية إلى الطفلين اللذين كانا وقت ولادتهما بحجم “كف اليد”، ووزنهما مثل علبة صودا، ويمكن رؤية أعضائهما بسبب جلدهما الشفاف.

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وقال الدكتور براكش شاه، طبيب الأطفال العام في مستشفى ماونت سيناي: “في مرحلة ما، سألنا أنفسنا: “هل هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله؟ “كانا يعانيان من ألم شديد وكان جلدهما يتقشر.. .قد تكون هناك أشهر أو حتى سنوات من العلاج المؤلم والصعب ومخاطر طويلة المدى مثل مشكلات نمو العضلات والشلل الدماغي، تأخر اللغة، العمى والصمم”.

وأضافا إن الطفلين “كانا مقاتلين وقررنا منحهما فرصة في الحياة” رغم إدراكهما أنه سيتعين عليهما المرور بالألم واللحظات صعبة، حتى عندما يكونا بالغين”.

ودخل الاثنان موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارهما التوأم الأخف وزنًا المولودين قبل الأوان.