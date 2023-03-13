الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
فيديو لايصدق.. توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة “جينيس”
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا .. والتداولات عند 4.8 مليار ريال
توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن العائل المسجون
في اليوم العالمي.. مركز الأرصاد يدشن البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ
بسبب أمطار عسير.. الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبة ضلع احترازيًا
أبرزها البهارات.. مشروبات “لا غنى عنها” تخلص المدخنين من سموم الرئة

الرئيسية

 /

محليات

 /

11 شركة متخصصة لتقديم الإفطار بالمسجد النبوي خلال رمضان

11 شركة متخصصة لتقديم الإفطار بالمسجد النبوي خلال رمضان

11 شركة متخصصة لتقديم الإفطار بالمسجد النبوي خلال رمضان
٠٣:٢٢:١٥ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ١١ شركة متخصصة في مجال التغذية ممن تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة لمتعهدي الإعاشة في تقديم خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.

كما خصصت الوكالة من خلال إداراتها المعنية، برنامجًا مكثفًا يُعنى بمتابعة تقديم خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي ويُراعي التزام الجميع بالمعايير والاشتراطات المطلوبة لسلامة الأغذية والمحافظة على تطهير ونظافة المسجد النبوي وتهيئته للمصلين والزائرين.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل خطة نقل المصلين من وإلى المسجد النبوي خلال شهر رمضان

اشتراطات محددة

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أوضحت في وقت سابق أنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه، أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي، وفقًا للاشتراطات المحددة في التصريح والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

اقرأ أيضًا:

وكالة المسجد النبوي تصدر قرار بشأن وجبات إفطار الصائمين

وأكدت الوكالة أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار من خلال موقعها الإلكتروني، بعد استقبالهم رسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم في التصريح.

وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي بالطرق الصحية الآمنة، ووفقًا لأعلى معايير الجودة في سلامة الأغذية المقدمة للصائمين، بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية.

الصورة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية التغذية السعودية اليوم خدمات الإفطار بالمسجد النبوي شهر رمضان متعهدي الإعاشة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

مواد ذات صلة

المزيد
التجارة تضبط وافدا مخالفا لنظام الإقامة يُورد منتجات مقلدة

التجارة تضبط وافدا مخالفا لنظام الإقامة يُورد منتجات مقلدة

٠٣:٣٦ م، الأربعاء، ١٨ أغسطس ٢٠٢١
قياس: 40 ألفاً تقدموا للمرحلة الأولى من مشروع التعرف على الموهوبين

قياس: 40 ألفاً تقدموا للمرحلة الأولى من مشروع التعرف على الموهوبين

١١:٠٤ م، الأحد، ٠٤ فبراير ٢٠١٨
(الأحوال المدنية) تنفي تحديد مواعيد لاستقبال طلبات التجنيس

(الأحوال المدنية) تنفي تحديد مواعيد لاستقبال طلبات التجنيس

٠١:٥٤ م، الأربعاء، ٢٠ فبراير ٢٠١٣
ولي العهد: شبابنا ركيزة مشروع نيوم.. وسنبني أكبر من سور الصين

ولي العهد: شبابنا ركيزة مشروع نيوم.. وسنبني أكبر من سور الصين

٠٣:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *