11 شركة متخصصة لتقديم الإفطار بالمسجد النبوي خلال رمضان

تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ١١ شركة متخصصة في مجال التغذية ممن تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة لمتعهدي الإعاشة في تقديم خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.

كما خصصت الوكالة من خلال إداراتها المعنية، برنامجًا مكثفًا يُعنى بمتابعة تقديم خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي ويُراعي التزام الجميع بالمعايير والاشتراطات المطلوبة لسلامة الأغذية والمحافظة على تطهير ونظافة المسجد النبوي وتهيئته للمصلين والزائرين.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل خطة نقل المصلين من وإلى المسجد النبوي خلال شهر رمضان

اشتراطات محددة

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أوضحت في وقت سابق أنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه، أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي، وفقًا للاشتراطات المحددة في التصريح والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

اقرأ أيضًا:

وكالة المسجد النبوي تصدر قرار بشأن وجبات إفطار الصائمين

وأكدت الوكالة أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار من خلال موقعها الإلكتروني، بعد استقبالهم رسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم في التصريح.

وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي بالطرق الصحية الآمنة، ووفقًا لأعلى معايير الجودة في سلامة الأغذية المقدمة للصائمين، بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية.