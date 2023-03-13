أبرزها البهارات.. مشروبات “لا غنى عنها” تخلص المدخنين من سموم الرئة

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كشفت بريتي جوبتا أخصائية التغذية ومؤسسة “Perfect Health ByPreeti”، عن أفضل المشروبات للتخلص من سموم الرئة للمدخنين.

وبحسب موقع only my health، يمكن أن يؤدي التدخين إلى عواقب صحية خطيرة، وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

5 مشروبات

والمشروبات التالية يمكن تناولها للحد من التأثيرات السلبية للتدخين:

1- الماء

لن يؤدي شرب الماء العادي فقط إلى التخلص من جميع المكونات السامة من جسمك فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين صحتك العامة وجودة بشرتك. يمكن أن يساعد شرب ثمانية إلى 10 أكواب (تقريبا) من الماء يوميًا في إزالة السموم من الجسم.

2- ماء الديتوكس

يجب إضافة ماء الديتوكس إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على التخلص من جميع المواد السامة من جسمك. يمكن أن تساعدك إضافة الخيار إلى مياه الشرب العادية على الشعور بالانتعاش وتجعل بشرتك صحية.

3- مضادات الأكسدة

يمكن أن يسبب التدخين الضغط العصبي، والذي يمكن أن يتلف الخلايا ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان والمشاكل الصحية الأخرى.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات على تحييد وتقليل التوتر، كما تساعد أيضا في حماية الجسم من الآثار الضارة للتدخين.

4- الشاي الأخضر

يساعد في إزالة السموم من الجسم وإزالة المكونات غير النقية، يحتوي هذا الشاي على مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم ودعم وظائف الكبد الصحية.

5- البهارات

تحتوي بعض التوابل مثل الكركم والقرنفل والزنجبيل وغيرها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد المدخن على إزالة المواد السامة من الجسم.

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