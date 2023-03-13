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توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن العائل المسجون
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توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن العائل المسجون

توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن العائل المسجون

توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن العائل المسجون
٠٤:٠٤:٥٨ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب الموطن” عن عدم استحقاق العائل المسجون للدعم، لافتًا إلى أنه في تلك الحالة تصبح الزوجة هي المستفيد الرئيس.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، إنه “لايمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجينًا”.

وحددت الخطوات التي يتعين على عائلة السجين القيام على النحو التالي:

-تسجيل الزوجة (كمستفيد رئيسي)

-اختيار “عائل الأسرة مسجون”

-لايتم إضافة الزوج

-في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .
https://ca.gov.sa/#/login
2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.
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وحددت الخطوات التي يتعين على عائلة السجين القيام على النحو التالي:
-تسجيل الزوجة (كمستفيد رئيسي)
-اختيار “عائل الأسرة مسجون”
-لايتم إضافة الزوج
-في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

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