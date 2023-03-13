شاهد.. الإعصار فريدي يجتاح سواحل أفريقيا مصحوبًا برياح قوية نشطة

تواصل – وكالات:

اجتاح إعصار فريدي المداري السواحل الأفريقية بأمطار غزيرة ورياح مدمرة تسببت في تعطيل خدمات النقل والاتصالات.

ضحايا الإعصار فريدي الاستوائي

وحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد قتل الإعصار فريدي الاستوائي شخصًا واحدًا على الأقلّ وتسبب بنزوح عشرات آخرين لدى عودته مرة أخرى ليضرب دولة موزمبيق بقوة.

مسار دائري نادرًا ما يسجّله خبراء الأرصاد

وفي نهاية فبراير الماضي، تسبب الإعصار في مقتل عشرة أشخاص في الدولة الأفريقية لدى مروره للمرة الأولى ومقتل 17 في مدغشقر التي ضربها مرّتين، في مسار دائري نادرًا ما يسجّله خبراء الأرصاد الجوية.

قطع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف مستخدم

وأوضحت السلطات أنها تواجه صعوبات في إجراء جرد شامل بسبب انقطاع الاتصالات بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن أكثر من 100 ألف مستخدم مقطوعة عنهم الكهرباء، مؤكدة نزوح أكثر من 70 شخصًا في المنطقة.

الأمواج وصلت ثمانية أمتار نتيجة أمطار قوية

وأكدت أن الإعصار تسبب في أضرار في الكثير من المنازل، محذرة من غزارة الأمطار وخطر من الفيضانات، حيث يتسبب الإعصار بموجات يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار وبأمطار قوية.

أطول إعصار استوائي من حيث المدة

ورجّحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن يصبح الإعصار فريدي، الذي نشأ قبالة الساحل الأسترالي الشمالي الغربي وتحول إلى عاصفة تحمل اسمًا في 6 فبراير، أطول إعصار استوائي من حيث المدة، محذرة من رياح مدمرة وأمواج خطيرة وأمطار غزيرة يمكن أن تؤدي إلى انهيارات أرضية.