حتى لا تتعرض للنصب.. 3 معلومات مهمة عند الشراء من المتاجر الإلكترونية

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن 3 معلومات يجب معرفتها عند الاستيراد من المتاجر الإلكترونية عبر شركات النقل السريع.

3 معلومات هامة

وأوضحت الهيئة أنه يجب معرفة 3 أمور هامة:

1- لا يحق لشركة النقل السريع الحصول على معلوماتك الشخصية عدا الأسم ورقم الهوية.

2- شركة النقل السريع هي المسؤولة أمام الهيئة عن إنهاء كافة إجراءات الاستيراد من خارج المملكة.

3- سلامة شحنتك مسؤولية شركة النقل السريع.

في وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن للمسافرين حالياً استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم.

وأشارت إلى أن ذلك وفقاً لشروط المادة «73» من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها.

وتنص المادة الـ«73» على أنه ليس على الهيئة التزام تجاه السياح الأفراد بأن ترد إليهم ضريبة القيمة المضافة التي تحملوها في المملكة.

طلب رد الضريبة

ويجب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إلى مقدم الخدمة المفوض خلال وجوده داخل السعودية، في حين يجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة، وأهلية السلع للرد، وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها.

سداد مبلغ الاسترداد

وأوضحت الهيئة أنه في حالات الموافقة على طلب السائح، ستقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة، ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة.

كما أنه يجوز للهيئة رفض المطالبات الفردية كلياً أو جزئياً إذا لم تقتنع باستيفائها معايير الأحقية، وفي حالة عدم استيفاء معايير الأحقية في ما له صلة بطلبات متعددة، فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة إلى السياح.

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