الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. احذر: روابط للتهنئة برمضان تسعى للاستيلاء على أموالك وهاتفك
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عاجل.. احذر: روابط للتهنئة برمضان تسعى للاستيلاء على أموالك وهاتفك

عاجل.. احذر: روابط للتهنئة برمضان تسعى للاستيلاء على أموالك وهاتفك

عاجل.. احذر: روابط للتهنئة برمضان تسعى للاستيلاء على أموالك وهاتفك
٠٣:٠٦:٠٧ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير تقني من روابط قرصنة تنتشر قبيل شهر رمضان المبارك بصورة رسائل تهنئة.

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات المصري تامر محمد، إن هناك نوعًا من النصب والاحتيال الإلكتروني يحدث من خلال تلك الرسائل، مشيرًا إلى أنها تتسم بتصاميم جذابة ومتحركة.

وأضاف في مقابلة مع قناة “الأولى” المصرية، إن تلك التصاميم الجديدة يستخدمها القراصنة لجذب المستخدمين، محذرًا من أن الخطر يكمن في الصورة التي تحملها أو الرابط.

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الوصول إلى بيانات المستخدمين

وحدد الطرق التي يتم عبرها الوصول إلى بيانات المستخدمين، وتتمثل في الآتي:

-مضمون الرسالة يشتمل في أحيان كثيرة على معلومات ورابط عن مسابقة وهمية

-مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تفادي هذه الروابط المخصصة للنصب ولكنها ما زالت متاحة.

-المستخدم قد يشاهد رابطًا سليمًا ولكنه مرتبط برابط آخر للقرصنة، وبمجرد الضغط عليه يتم الاستيلاء على بيانات المستخدم.

-ينصح بفصل الإنترنت عن الجهاز الذكي في حالة الدخول إلى هذه الروابط

-التخلص من بيانات الجهاز عبر إعادة ضبط المصنع لمنع السرقة.

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الكلمات الدلالية:
النصب والاحتيال الإلكتروني خبير تكنولوجيا المعلومات تامر محمد رسائل تهنئة روابط التهنئة شهر رمضان

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