صدق النبيﷺ.. دراسة تثبت أن صلة الرحم تزيد متوسط العمر وتحسن الصحة العامة

تواصل – وكالات:

مصداقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام حيث أوصى بصلة الرحم، كشفت دراسة حديثة أهمية صلة الأقارب وأثرها في زيادة العمر.

صلة الرحم تطيل العمر

ويقول ﷺ: “مَن أحبَّ أن يُبْسَط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه، وأعظم الرحم الوالدان، أقرب الرحم الوالدان”، هكذا روى البخاري من حديث أبي هريرة، ورواه الشيخان في “الصحيحين” من حديث أنسٍ بلفظ: “مَن سرَّه أن يُبْسَط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه”، فهذا يُوضح لنا أن صلة الرحم والإحسان إلى الأهل والأقارب.

أهمية صلة الرحم والتفاعل مع الآخرين

وكشفت الدراسة الصينية، أهمية الروابط الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين، وأثر ذلك في زيادة متوسط العمر وتخفيف حدة أمراض الشيخوخة.

وحسب ما نشرت مجلة “علم الأوبئة وصحة المجتمع” نقلًا عن مجلة “فوكاس” الإيطالية، فإن علماء من مستشفى غرب الصين في جامعة سيتشوان عكفوا على تحليل العلاقة بين التفاعل الاجتماعي ومتوسط العمر لدى 28563 مشاركًا، وذلك بعد تجربة شملت أكثر من 28000 شخص.

زيارة الأقارب ارتبطت بأعمار أطول

ووفق “سبوتنيك”، فقد جاءت نتائج السنوات الخمس الأولى من المراقبة، التي بدأت في عام 2002، أن التفاعلات الاجتماعية المتكررة ارتبطت بأعمار أطول، حيث أشارت النتائج كذلك إلى أن معدل الأعمار زاد بنسبة:

– 42 % لدى من تفاعلوا اجتماعيا من حين لآخر.

– بنسبة 48 % لدى من فعلوها مرة شهريًا.

– بنسبة 110% لدى أولئك الذين فعلوها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

– بنسبة 87% لدى أولئك الذين فعلوا ذلك كل يوم تقريبا، وذلك مقارنة بأولئك الذين لم يتواصلوا مع الآخرين على الإطلاق.

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