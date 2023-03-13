الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“أمانة جدة” ترصد موقعا مغلقا في حي مريخ.. وعند تفتيشه كانت المفاجأة
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“أمانة جدة” ترصد موقعا مغلقا في حي مريخ.. وعند تفتيشه كانت المفاجأة

“أمانة جدة” ترصد موقعا مغلقا في حي مريخ.. وعند تفتيشه كانت المفاجأة

“أمانة جدة” ترصد موقعا مغلقا في حي مريخ.. وعند تفتيشه كانت المفاجأة
٠٢:٥٠:٤٣ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، من ضبط موقع غير نظامي بأبرق الرغامة، تستغله عمالة في تجهيز المأكولات الرمضانية، جرى استغلاله لإعداد وتحضير الحلويات بطرق مخالفة للاشتراطات.

وصادرت الفرق وأتلفت 5 أطنان من الحلويات والمعجنات قبل وصولها لمنافذ البيع، ضمن الجهود لرفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، ويساهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

رصد الموقع المغلق

وقالت الأمانة إن الفرق الرقابية رصدت معملاً للحلويات والمعجنات عبارة عن موقع مغلق لا يحمل لوحة تجارية بحي “مريخ” شرق المحافظة، يدار من قبل عمالة مخالفة، تمارس تحضير وتجهيز المواد الغذائية وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية.

كما يفتقر المكان وأدوات التصنيع للنظافة العامة، فضلاً عن رصد مكونات منتهية الصلاحية وعبوات غذائية فاسدة ومجهزة للبيع، فيما جرى إغلاق الموقع وإتلاف المصادرات كافة.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة ورفع مستوى امتثال المنشآت، مثمنة في الوقت ذاته تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي، أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 .

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الكلمات الدلالية:
السعودية الفرق الرقابية المملكة حي مريخ موقع مغلق

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