سارع بالتقديم.. الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – كبير مدققي عمليات.
* المؤهلات والخبرات:
– خبرة: 4 سنوات فأكثر من الخبرة في مجال مراقبة وتدقيق الجودة.
– المستوى التعليمي والشهادات درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / التدقيق أو ما يعادله.
المؤهلات العلمية: إدارة الأعمال.
2 – مدقق أول عمليات.
* المؤهلات والخبرات:
– المعرفة والخبرة: سنتان فأكثر من الخبرة في مجال مراقبة وتدقيق الجودة وريادة الأعمال، مع الحصول على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / التدقيق أو ما يعادله.
3 – أخصائي حوكمة البيانات.
* المؤهلات والخبرات:
– المؤهلات العلمية: البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني أو ما يعادلها.
– عدد سنوات الخبرة : الحد الأدنى: 5 الحد الأقصى: 7.
* طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 12 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).