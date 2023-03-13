سارع بالتقديم.. الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – كبير مدققي عمليات.

* المؤهلات والخبرات:

– خبرة: 4 سنوات فأكثر من الخبرة في مجال مراقبة وتدقيق الجودة.

– المستوى التعليمي والشهادات درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / التدقيق أو ما يعادله.

المؤهلات العلمية: إدارة الأعمال.

2 – مدقق أول عمليات.

* المؤهلات والخبرات:

– المعرفة والخبرة: سنتان فأكثر من الخبرة في مجال مراقبة وتدقيق الجودة وريادة الأعمال، مع الحصول على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / التدقيق أو ما يعادله.

3 – أخصائي حوكمة البيانات.

* المؤهلات والخبرات:

– المؤهلات العلمية: البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني أو ما يعادلها.

– عدد سنوات الخبرة : الحد الأدنى: 5 الحد الأقصى: 7.

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 12 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).