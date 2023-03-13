الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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سارع بالتقديم.. الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

سارع بالتقديم.. الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

سارع بالتقديم.. الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٢:٣٤:٥٢ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – كبير مدققي عمليات.

* المؤهلات والخبرات:

– خبرة: 4 سنوات فأكثر من الخبرة في مجال مراقبة وتدقيق الجودة.

– المستوى التعليمي والشهادات درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / التدقيق أو ما يعادله.

المؤهلات العلمية: إدارة الأعمال.

2 – مدقق أول عمليات.

* المؤهلات والخبرات:

– المعرفة والخبرة: سنتان فأكثر من الخبرة في مجال مراقبة وتدقيق الجودة وريادة الأعمال، مع الحصول على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / التدقيق أو ما يعادله.

3 – أخصائي حوكمة البيانات.

* المؤهلات والخبرات:

– المؤهلات العلمية: البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني أو ما يعادلها.

– عدد سنوات الخبرة : الحد الأدنى: 5 الحد الأقصى: 7.

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 12 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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