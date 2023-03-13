متى يتساوى الليل مع النهار وما الحكمة من تعاقب الفصول؟ “المسند” يُجيب

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كشف نائب رئيس جمعة الطقس وأستاذ المناخ أ.د. عبدالله ‌المسند أن الليل يتساوى مع النهار في وقتين في السنة.

أوقات تساوي الليل والنهار

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الوقت الأول يتساوي الليل والنهار هو في الاعتدال الربيعي ويكون دائمُا في شهر مارس، وأن الوقت الثاني يكون في الاعتدال الخريفي ويكون دائماً في شهر سبتمبر.

ما معنى تساوي الليل والنهار ؟

وأضاف أن معني التساوي أن يكون وقتًا الشروق والغروب وقتًا واحدًا للصباح والمساء، وهذا بالطبع لا يكون في يوم واحد في العالم بأكمله، بل تختلف من مكان لآخر، وفقاً للموقع الفلكي من خط الاستواء.

مثال على تماثل الليل والنهار

وبين أنه في المثال يتضح الحال، ففي جنوب المملكة ـ على سبيل المثال ـ يتساوى الليل مع النهار في 13 مارس تقريبًا، بينما في وسط المملكة في 15 مارس تقريبًا، بينما في شمال المملكة في 17 مارس تقريبًا، ويمكن القول على وجه التقريب أن تماثل الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة يكون في العشر الأوسط من شهر مارس على مستوى العالم من كل عام.

الشمس فوق خط الاستواء يوم الثلاثاء القادم

ولفت إلى أنه في هذا العام 1444هـ 2023م ستتعامد الشمس ـ بإذن الله تعالى ـ على خط الاستواء يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 مارس، وذلك عند الساعة 12:24ص بتوقيت مكة المكرمة، ومنه يبدأ فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، وبالمقابل يبدأ فصل الخريف في نصف الكرة الجنوبي وذلك وفقًا لحركة الشمس الظاهرية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء.

الحكمة من وجود أربعة فصول على الأرض

وأشار إلى أنه من فضل الحكيم العليم أن جعل محور الأرض مائلاً 23 درجة، ولو كان محورها مستقيمًا؛ لما كان هناك أربعة فصول على الأرض، ولعاش الناس فصلاً واحداً فقط حسب موقعهم الجغرافي، وستكون المناطق الشمالية من الأرض متجمدة كالقطب أو شديدة البرودة، ولا تصلح للحياة البتة، وستكون المناطق الاستوائية حارة جدًا جدًا ولا تصلح للحياة.

لله في خلقه شؤون

وأكد أنه بناءً على ما سبق فسوف يتجمع الناس في شريطين ضيقين من الأرض؛ الأول شمال خط الاستواء والثاني جنوبه، وهنا تصعب الحياة وتضيق، ويكون الإنسان في عُسر وحرج ومشقة، ولله في خلقه شؤون.

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