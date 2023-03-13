4 آلاف مخالفة للوائح “الغطاء النباتي” واستعادة 36 ألف م3 من الحطب المحلي (صور وفيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر رصد وتسجيل 4047 مخالفة بيئية منذ تأسيسه طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات.

وأوضح المركز، في بيان له، أن جهوده أسفرت كذلك عن استرداد 36398 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، لافتا إلى أنه يتم إيقاع العقوبات لنظام البيئة بأراضي الغطاء النباتي في كافة المناطق حول المملكة.

ورصدت الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات الوطنية أنواعًا مختلفة من المخالفات، وصدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.

وشملت المخالفات المرصودة ما يلي:

نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما

قطع الأشجار والشجيرات

دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية

الرعي في المناطق المحمية

حرق الأشجار والشجيرات

رمي النفايات في غير أماكنها

إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار

التخييم في غير الأماكن المصرح بها، وغيرها من المخالفات.



4 مستهدفات

ويستهدف المركز ما يلي:

1 – تنمية وحماية الغطاء النباتي والرقابة عليه وتأهيل المتدهور منه حول المملكة

2- الكشف عن التعديات

3- مكافحة الاحتطاب

4- الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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