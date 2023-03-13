“ابتعد عنها فورا”.. 4 عادات شائعة تسبب انتفاخ البطن

تواصل – فريق التحرير:

يعد انتفاخ البطن من الأمور المزعجة لدى الكثير من الأشخاص حيث تمتلئ المعدة والجهاز الهضمي بالغازات، والتي من المفترض أن لها وظيفة حيوية في الجسم.

ورغم تلك الوظائف الحيوية والمهمة للغازات فإن كثرتها يسبب إزعاج مستمر، وتسهم بعض العادات التي نمارسها في حياتنا اليومية في إصابتنا بالانتفاخ، بحسب “الديلي ميل”.

4 عادات ضارة

ويكشف الدكتور أحمد البسودة، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى الأميرة جريس في لندن، عن العديد من الطرق التي تسبب الغازات الضارة ومنها ما يلي:

1- استخدام الماصات عند استهلاك المشروبات الباردة من عصائر أو مشروبات غازية، ولا ينتبه مستخدموها إلى أنها أحد الأسباب المباشرة في الإصابة بانتفاخ.

2- المضادات الحيوية تعمل على الإخلال بالتوازن الطبيعي لبكتيريا الأمعاء، فيزيد نمو بعض أنواعها المسؤولة عن إنتاج الغازات، ما ينتهي بانتفاخ متناول المضاد الحيوي.

3- الإكثار من تناول الملح يمكن أن يؤدّي إلى احتباس الماء داخل جسد مستهلكه، ما ينتهي به إلى الإصابة بالانتفاخ.

4- الأكل بسرعة يتسبب في الإصابة بالانتفاخ، إذ يعتمد تسريع تناول الوجبات على بلع الطعام دون مضغه جيدًا.

اقرأ أيضا:

أسهل 6 طرق لتجنب انتفاخ البطن نهائيا