فوائد مذهلة.. الكركديه يساعد على التخلص من السمنة

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توصلت دراسة جديدة إلى أن مشروب الكركديه يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من السمنة الزائدة، بعد أن أظهرت أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا الدهنية.

واكتشف باحثون من جامعة رويال ملبورن للتكنولوجيا (RMIT) في أستراليا خصائص إنقاص الوزن في نبات الكركديه، الذي يمكن طهيه وتناوله، واستخدامه كشاي أو مكمل غذائي.

مضادات الأكسدة

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واكتشفت الدراسة التي نُشرت في “المجلة الدولية لعلوم وتكنولوجيا الأغذية”، أن مضادات الأكسدة والأحماض العضوية الموجودة في الكركديه يمكن أن تكون فعالة في منع تكوين الخلايا الدهنية.

وعلى الرغم من أن وجود بعض الدهون ضروري لتنظيم مستويات الطاقة والسكر، إلا أن تناول الكثير منها سيؤدي إلى تحويل الجسم الزائد إلى خلايا دهنية تسمى الخلايا الشحمية- مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

وعالج فريق البحث خلال الدراسة، الخلايا الجذعية البشرية بمستخلصات الفينول وحمض الهيدروكسيسيتريك قبل أن تتحول إلى خلايا دهنية.

ولم تظهر الخلايا المعرضة لحمض الهيدروكسي سيتريك أي تغيير في محتوى الدهون في الخلايا الشحمية.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين عولجوا بمستخلصات الفينول كانت لديهم نسبة دهون أقل بنسبة 95 في المائة من الخلايا الأخرى، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

قال بن أديكاري، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “المستخلصات الفينولية من الكركديه يمكن أن تساعد في إنشاء منتج غذائي صحي فعال في التدخل في تكوين الخلايا الدهنية، ولكن أيضًا في تجاوز الآثار الجانبية السيئة لبعض الأدوية”.

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مادة البوليفينول

وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الكركديه لها خصائص مثبطة لإنزيم الجهاز الهضمي مماثلة لبعض أدوية علاج السمنة، وذلك لأن البوليفينول يثبط الإنزيم الهضمي المسمى الليباز.

ويساعد هذا الإنزيم على تكسير الدهون إلى أجزاء صغيرة حتى يمتصها الجسم عبر الأمعاء. يتم تحويل الدهون الزائدة إلى خلايا دهنية.

وعن طريق تثبيط إنزيم الليباز، لا يمكن امتصاص الدهون، لذلك يتم تمريرها عبر القولون كنفايات.

قال قائد الدراسة، مانيشا سينج: “نظرًا لأن هذه المركبات متعددة الفينول مشتقة من النباتات ويمكن استهلاكها، يجب أن تكون هناك آثار جانبية أقل أو لا توجد آثار جانبية”.

ومن المأمول أن تصبح الكركدية جزءًا من صناعة الأغذية في أستراليا في المستقبل.

وقال أديكاري: “تتمتع أستراليا بالمناخ المثالي لزراعة كركديه. النبات قوي ومقاوم للأمراض ولا يحتاج إلى مساحة كبيرة أو ماء لينمو “.

ويخطط فريق البحث لتغليف المستخلصات الفينولية لاستخدامها في المنتجات الغذائية الصحية. ويقولون إنه يمكن تحويل زهور الكركديه إلى حبات صغيرة واستخدامها لصنع مشروب منعش.

وأضاف أديكاري: “تتأكسد مستخلصات الفينول بسهولة، لذا فإن التغليف لايطيل من مدة صلاحيتها فحسب، بل يتيح لنا التحكم في كيفية إطلاقها وامتصاصها بواسطة الجسم. إذا لم نقم بتغليف المستخلص، فقد يتحلل في المعدة قبل أن نتمكن من جني فوائده”.