“الحقيل”: نستهدف الدخول بأفضل 15 اقتصادًا عالميًا واستيعاب 100 مليون زائر (فيديو)

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قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إنه تم التركيز خلال الفترة الماضية على رفع جودة الحياة ضمن برنامج التحول الوطني.

وأضاف في كلمته بملتقى “التحول الوطني” أن المملكة الآن ضمن أفضل 17 اقتصادًا عالميًا وتسعى للوصول قريبًا لتدخل ضمن أفضل 15 عالميًا.

وتابع: نعمل لتحقيق الهدف وتمكين 100 مليون زائر في 2030، ونحتاج إلى بنية تحتية قوية ومتكاملة لاستقبال الزوار والعمل معهم.

جودة الحياة

وأشار إلى أن المملكة حاليًا لديها أفضل المدن من حيث جودة الحياة، وتسعى لرفع المعايير التخطيطية اللازمة لتوجيه التنمية الحضرية للمدن.

وأضاف: من ضمن أهدافنا كذلك رفع خدمات جودة البنية التحتية في المدن، والتوسع الجغرافي الذي يتمدد بشكل أفقي ويرهق المدينة، وتحسين الخدمات الحكومية ورقمنتها لتقليل عدد الخدمات التي تتطلب زيارة فعلية للأمانات.

واختتم: “نسبة الزوار لبعض الأمانات حاليًا لا يتخطى 5% عما كانت عليه قبل فترة، وهذا يعني أنهم يحصلون على خدماتهم بيسر وليسوا بحاجة إلى زيارة الأمانات.

أعمال الملتقى

يعقد برنامج التحول الوطني ملتقى (التحول الوطني…واقعٌ نعيشه) اليوم في العاصمة الرياض بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو من عام 2016، بصفته أول برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

إذ يهدف الملتقى إلى استعراض أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني في سنواته الست من خلال منظومته ومبادراته، ويأتي بالتزامن مع إطلاق تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مُصنفة وفق 7 قطاعات تمثل القطاعات الرئيسة التي يستهدفها، بالإضافة إلى استعراض لمدى تقدُّمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحقَّقة لعام 2022.

وقد حقق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات في تطوير الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة 7 جهات رئيسة، وهي: وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة المياه والزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن أعمال ملتقى “التحول الوطني.. واقع نعيشه” جلستين حواريتين بمشاركة أصحاب المعالي أعضاء لجنة برنامج التحول الوطني: معالي وزير العدل الدكتور/ وليد الصمعاني، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ/ فيصل الإبراهيم، ومعالي وزير الاستثمار المهندس/ خالد الفالح، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ/ ماجد الحقيل، ومعالي نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور/ عمرو رجب، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس/ منصور المشيطي، وسيُختتم الملتقى بتكريم عدد من الجهات ضمن منظومة برنامج التحول الوطني من وزارات وهيئات ومؤسسات، بناء على عدد من المحاور.

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