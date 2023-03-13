توقيع 7 اتفاقيات لتحفيز الاستثمار في الابتكار والتقنية

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وقَّعَت وزارة الاستثمار 7 اتفاقيات محلية وعالمية في مجال تحفيز الاستثمار في الابتكار والتقنية العميقة.

وقال فهد الرشيد، وكيل وزارة الاستثمار، إن الاستثمارات التي كانت تنصب على قطاعات أخرى أصبحت الآن تلتفت إلى قطاع التكنولوجيا، وهو ما يحظى باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: إستراتيجيات البحث وتطوير الابتكار، ومكمل لمنظومة الدعم لقطاع ريادة الأعمال، من حاضنات، مشرعات، صناديق استثمار جريء، إستراتيجيات وطنية، والآن صندوق ديبتيك باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار”.

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مذكرة التفاهم

وتهدف مذكرة التفاهم مع شركة بيتا لاب؛ صندوق وإستوديو الشركات الناشئة في التقنيات العميقة؛ إلى تسهيل دخول رواد الأعمال العالميين في التقنيات العميقة إلى المملكة، وتطوير نموذج محفز للابتكار والمساعدة في تطوير إستراتيجية دخول الأسواق، والعمل المشترك على توطين التقنية ونقل المعرفة في التقنيات العميقة، إضافةً إلى الإسهام في تطوير السياسات المحفزة للابتكار في التقنيات العميقة.

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ويأتي توقيع المذكرة استكمالاً لأهداف الوزارة في جذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاعات من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، إضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على الخدمات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل على تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار رؤية 2030.