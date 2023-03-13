وزير الاستثمار: عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص تضاعف لـ مليونين و200 ألف (فيديو)

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قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن برنامج التحول الوطني أسهم بمضاعفة أعداد السعوديين في سوق العمل.

زيادة العاملين بالقطاع الخاص

وأضاف في كلمته بـ “ملتقى التحول الوطني”: عندما تم إطلاق برنامج التحول الرقمي كان معدل البطالة يفوق 12% وكان عدد العاملين في القطاع الخاص منخفضًا بشكل مقلق ولافت للنظر.

وتابع: اليوم هناك قفزات كبيرة في استيعاب القطاع الخاص للعاملين بسبب زيادة إنتاجية المواطنين، وهناك حاليًا مليونان و200 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص، تقريبًا ضعف ما كانت عليه الأعداد قبل إطلاق الرؤية، والعدد في تصاعد مستمر.

القطاع الخاص قائد الاقتصاد

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن القطاع الخاص قائد للاقتصاد، والأجهزة المختلفة تقتنص الفرص، والجميع يعملون بتناغم مع صندوق الاستثمار والاستثمار الأجنبي المباشر الذي له دور كبير كفاتح للأسواق العالمية.

وواصل: التنوع الاقتصادي السعودي مهم لامتصاص الصدمات، وكل هذه الجهود لم تكن لتتم لولا عمل الأجهزة المختلفة وقيام قطاع الاستثمار بدوره في تمكين قطاع الاستثمار بهدف بناء القدرات الإنتاجية في القطاعات المختلفة.

تفاصيل انعقاد الملتقى

يعقد برنامج التحول الوطني ملتقى (التحول الوطني…واقعٌ نعيشه) اليوم في العاصمة الرياض بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو من عام 2016، بصفته أول برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

إذ يهدف الملتقى إلى استعراض أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني في سنواته الست من خلال منظومته ومبادراته، ويأتي بالتزامن مع إطلاق تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مُصنفة وفق 7 قطاعات تمثل القطاعات الرئيسة التي يستهدفها، بالإضافة إلى استعراض لمدى تقدُّمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحقَّقة لعام 2022.

وقد حقق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات في تطوير الخدمات العدلية، وحماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، من خلال منظومة البرنامج، بقيادة 7 جهات رئيسة، وهي: وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة المياه والزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن أعمال ملتقى “التحول الوطني.. واقع نعيشه” جلستين حواريتين بمشاركة أصحاب المعالي أعضاء لجنة برنامج التحول الوطني: معالي وزير العدل الدكتور/ وليد الصمعاني، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ/ فيصل الإبراهيم، ومعالي وزير الاستثمار المهندس/ خالد الفالح، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ/ ماجد الحقيل، ومعالي نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور/ عمرو رجب، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس/ منصور المشيطي، وسيُختتم الملتقى بتكريم عدد من الجهات ضمن منظومة برنامج التحول الوطني من وزارات وهيئات ومؤسسات، بناء على عدد من المحاور.

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