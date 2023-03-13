الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بالصور.. “المساحة الجيولوجية” تطلق أعمال اللجنة العلمية لمشروع التتابع الصخري
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بالصور.. “المساحة الجيولوجية” تطلق أعمال اللجنة العلمية لمشروع التتابع الصخري

بالصور.. “المساحة الجيولوجية” تطلق أعمال اللجنة العلمية لمشروع التتابع الصخري

بالصور.. “المساحة الجيولوجية” تطلق أعمال اللجنة العلمية لمشروع التتابع الصخري
١٢:٥٦:٤٢ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية أعمال اللجنة العلمية الخاصة بمشروع التتابع الصخري للدرع العربي؛ أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي.

تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

ونشرت الهيئة، صور مباشرة للعلماء أعضاء اللجنة العلمية للتتابع الصخري، التي تنفذها ضمن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

صفوة من علماء الجيولوجيا من شتى المراكز

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل؛ أن هذه الرحلة العلمية تجمع وللمرة الأولى صفوة من علماء الجيولوجيا من شتى المراكز العلمية العالمية.

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إطلاق أعمال مشروع التخريط الجيولوجي

وأضاف أن أعمال اللجنة تهدف إلى تصنيف الوحدات الصخرية في الدرع العربي؛ بناءً على النظريات العلمية الحديثة لنشأة الدرع العربي قبل إطلاق أعمال مشروع التخريط الجيولوجي.

وأكد أن اللجنة تضم علماء وباحثين من هيئات وجامعات عالمية ومحلية تشمل المملكة وأمريكا وأستراليا وأوروبا والصين وخبراء من منسوبي الهيئة.

توفر البيانات الجيولوجية عالية الجودة للدرع العربي

وأشار إلى أن هذا المشروع الهام يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين، عبر توفر البيانات الجيولوجية عالية الجودة للدرع العربي، والموثوق بها.

وأكد أنها ستغذي وتثري المحتوى لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لدعم الاستكشاف المعدني وجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، الذي سوف يسهم بإذن الله في تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبارالسعودية المسح الجيولوجي طارق أبا الخيل مبادرة البرنامج العم هيئة المساحة الجيولوجية

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