مشاهد نادرة.. الإعصار “القمعي” يصل إلى شواطئ المملكة (فيديوهات)

تواصل – فريق التحرير:

في مشاهدة نادرة الحدوث، رصدت مقاطع فيديوهات متداولة، لحظة وصول الإعصار إلى بعض سواحل المملكة.

ووثقت تلك المشاهد التي تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة، “الإعصار القمعي” قبالة سواحل الطائف وجازان.

الإعصار القمعي

وهذا النوع من الإعصار عبارة عن عاصفة هوائية شديدة الاضطراب دوارة، تتكون في العواصف الرعدية القوية ذات الخلايا الفائقة، ويكون دورانه عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي.

والإعصار بشكل عام نادر الحدوث في المملكة التي تتعرض حاليًا لأجواء ممطرة وعاصفة في العديد من المناطق.

أمطار متفرقة

وهطلت اليوم، أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، وبيش، والدرب، وأبوعريش، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

وأمس الأحد، هطلت أمطار على منطقة الطائف، جرت على إثرها أودية الغريف والقرين ومفحل، وسالت أودية العشاشة، والشعبة، واللوي، وأم سريح، والسليم، والخبراء، والناصفة، وحثاق، والحرة.

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