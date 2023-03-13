الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الصحة الكويتي يمنع أطباء التجميل من عرض صور أجسام مرضاهم على وسائل التواصل
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وزير الصحة الكويتي يمنع أطباء التجميل من عرض صور أجسام مرضاهم على وسائل التواصل

وزير الصحة الكويتي يمنع أطباء التجميل من عرض صور أجسام مرضاهم على وسائل التواصل

وزير الصحة الكويتي يمنع أطباء التجميل من عرض صور أجسام مرضاهم على وسائل التواصل
١٢:٤١:٤٤ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير الصحة الكويتي د.أحمد العوضي، اليوم الاثنين، قرارًا يمنع بموجبه كل أطباء التجميل تصوير عرض أجسام المراجعين.

منع الأطباء من عرض صور أجسام مرضاهم

وحسب القرار فإنه يمنع منعًا باتًا عرض صور أجسام مرضاهم “قبل وبعد” العمليات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يجبر القرار بعض أطباء جراحة التجميل في القطاع الخاص بمسح صور غير مناسبة في وسائل التواصل بعد إقرارهم بالخطأ وتوقيع تعهد بعدم تكراره.

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ووفقًا لهذا القرار الوزاري، فإن الطبيب المخالف يُحال لجهاز المسؤولية الطبية وتعتبر جهةً قضائيةً طبيةً.

مواكبة التطور الكبير بمجال التكنولوجيا

وأكد العوضى، أن الكويت حرص على مواكبة التطور الكبير بمجال التكنولوجيا الطبية وإقامة المؤتمرات لتبادل واكتساب الخبرات بهدف تحسين الخدمات الطبية وفقًا للجودة المطلوبة.

رؤية مستقبلية لكوادر العناية المركزة

وحسب صحيفة القبس، أكد الوزير الحرص على التطوير المستمر لتخصص الرعاية المركزة والأداء الفني ومواكبة أحدث المستجدات العلمية الخاصة به، معربًا عن ثقته في الرؤية المستقبلية لكوادر العناية المركزة واتساعها لتشمل دور ومسؤوليات مقدمي الرعاية في هذا التخصص لمجابهة التحديات المتعلقة بسلامة وحقوق المرضى والاستفادة من أحدث التقنيات الحديثة والفرص الواعدة وتسخيرها لخدمة المرضى.

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الكلمات الدلالية:
الكويت عمليات التجميل ناصر العوضي وزير الصحة الكويتي وسائل التواصل

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