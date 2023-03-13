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دراسة تكشف العلاقة بين الولادة المبكرة وتدني الدرجات الدراسية
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دراسة تكشف العلاقة بين الولادة المبكرة وتدني الدرجات الدراسية

دراسة تكشف العلاقة بين الولادة المبكرة وتدني الدرجات الدراسية

دراسة تكشف العلاقة بين الولادة المبكرة وتدني الدرجات الدراسية
١٢:٤٥:٠٤ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ربطت دراسة جديدة بين الأطفال الذين يُولدون مبكرًا والحصول على درجات أقل في الاختبارات الدراسية في سن المراهقة (الثانية عشرة من عمرهم).

وأفادت صحيفة “الجارديان”، أن الباحثين في المركز الطبي بجامعة أمستردام ينصحون الأطباء بـ “التفكير مرتين” قبل البدء في المخاض المبكر في المواقف التي يكون فيها الجنين بصحة جيدة، ولكنه متأخر.

ماذا أظهرت النتائح؟

واستندت التحذيرات إلى نتائج دراسة أجرها الهولندي، ويسيل جانزيفورت، طبيب أمراض النساء، وفريقه الأكاديمي شملت 226 ألفًا و684 طفلاً يقتربون من نهاية المدرسة الابتدائية – جميعهم ولدوا بصحة جيدة بين 37 و 42 أسبوعًا – لمعرفة الاختلافات بين الأطفال المولودين بشكل طبيعي مقارنة بالمولودين مبكرًا.

وأظهرت النتائج، أن كل طالب ولد قبل 41 أسبوعًا، سجل ما يقدر بنقطة واحدة أقل في اختبار مدرسي موحد مقارنة بالأطفال الآخرين.

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قال جانزيفورت: “بالنسبة للفرد، فإن هذه النتائج لا تغير حياته، لكنها كانت متسقة للغاية طوال الأسابيع القليلة الماضية من الحمل. يقترحون أن تدخلات (الولادة) هذه لا تخلو من أي تأثير على المستقبل”.

وأضاف: “ستنتهي” بعض الأجنة في الأسبوع 36، في حين أن البعض الآخر لن ينتهي إلا بعد 42 أسبوعًا”.

وتابع: “إذا تمت برمجتك لتكون ناضجًا بما يكفي لبدء ولادتك الخاصة في 42 أسبوعًا وتم إخراجك (في) 39 أسبوعًا، فأنت في الواقع قبل موعد الولادة بثلاثة أسابيع.”

ويقول جانزيفورت إن تحفيز الولادة يجب أن يعالج على أساس كل حالة على حدة.

وأضاف: “إذا كانت هناك مخاطر أخرى أكبر تقترب منك، فقد يكون هذا الشكل الخفيف جدًا من الخداج مقبولاً، ولكن إذا لم تكن هناك أسباب قوية أخرى (للحث على الولادة)، فربما يجب أن نفكر مرتين”.

الكلمات الدلالية:
الأجنة الأطباء الاختبارات الدراسية الدرجات الدراسية المستقبل الهولندي ويسيل جانزيفورت الولادة المبكرة

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