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بالجوف.. ضبط مواطن بحوزته 56 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

بالجوف.. ضبط مواطن بحوزته 56 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

بالجوف.. ضبط مواطن بحوزته 56 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر
١٢:٢٧:١٠ م، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الجوف أنها ألقت، اليوم الاثنين، القبض على شخص بحوزته 56 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضح حساب الأمن العام على”تويتر”، أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

ضبط نصف مليون قرص من مادة الإمفيتامين

في الوقت نفسه، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة، بحوزته 556.600 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وسلاح ناري ومبلغ مالي مخبأ في مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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ضبط نحو 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 4.962.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة (كابلات).

وتم القبض على مستقبلها بمنطقة الرياض، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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