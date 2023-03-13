54 مليار ريال إجمالي تمويل “صندوق التنمية الوطني” لهذه المنشآت

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يشارك صندوق التنمية الوطني والجهات التابعة له، في فعاليات ملتقى “بيبان 23” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الرياض خلال الفترة بين 9 و13 مارس تحت شعار “فرص تصنع الريادة”.

وتأتي مشاركة منظومة التنمية الواسعة بصفتها ممكّنا حيويًا للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات المتنامية وداعمًا للفرص التي يرعاها “بيبان 23”.

إسهامات الجهات التابعة للصندوق

وأعلن الصندوق في فعاليات ملتقى “بيبان 23” تجاوز التمويل المقدم من منظومة التنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 54 مليار ريال سعودي لعام 2022، حيث جاء إسهام الجهات التابعة لصندوق التنمية الوطني كالتالي:

1- برنامج كفالة بـ 30 مليار ريال.

2- صندوق التنمية الصناعية بـ 8 مليارات ريال.

3- بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 7 مليار ريال.

4- بنك التنمية الاجتماعية بـ 5,5 مليار ريال.

5- الشركة السعودية للاستثمار الجريء بـ 1,7 مليار ريال.

5- بنك التصدير والاستيراد بـ 956 مليون ريال.

6- صندوق التنمية السياحي بـ 780 مليون ريال.

7- الصندوق الثقافي بـ 111 مليون ريال.

وألقى محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف كلمة خلال الملتقى سلّط فيها الضوء على أهمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المحلي، ووصفها بمحرك النمو الاقتصادي والعمود الذي يرتكز عليه الاقتصاد.

وأكد أن صندوق التنمية يهدف لتمكين نمو الأعمال على مختلف مراحل نموها، من نشأتها وحتى أن تصبح منشأة صغيرة أو متوسطة، ومن منشأة محلية إلى شركة عالمية رائدة.

برامج تمويلية

وقال: عبر برامج تمويلية مخصصة مقدمة من الجهات التابعة، يعمل الصندوق على إزاحة العقبة الكبرى أمام المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتأمين التمويل المطلوب لتحويل خططها ونماذج أعمالها إلى شركات مزدهرة وناجحة.

ويسهم الملتقى في دعم ريادة الأعمال وتلبية طموحات رواد الأعمال عبر تعزيز تواصلهم مع الجهات التمويلية في المملكة، والمستثمرين وصناع القرار.

كما يوفر الملتقى فرصة تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وتقديم أفضل الحلول للتغلب على التحديات.

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