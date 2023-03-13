الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف لحملة الدبلوم بـ “وقاية”.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف لحملة الدبلوم بـ “وقاية”.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لحملة الدبلوم بـ “وقاية”.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف لحملة الدبلوم بـ “وقاية”.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٤٩:٥٣ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، فتح باب التوظيف (للجنسين) من حملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

– أخصائي استراتيجي .
– باحث قانوني.
– أخصائي منافسات.
– مراقب سلامة.
– مهندس سلامة أول.
– مدير إدارة نظام التتبع الوطني للصحة العامة البيئية.
– مدير إدارة علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها.

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عن الهيئة:

هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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