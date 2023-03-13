الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف لحملة الدبلوم بـ “وقاية”.. التفاصيل ورابط التقديم
3 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا
لهذا السبب.. “مرور جدة” يُغلق طريق الكورنيش الفرعي
ماذا يحدث إذا لم تعالج هذه الحشرة؟ فيديو يكشف ما يمكن أن تفعله في فروة رأسك
تحذير.. “الدفاع المدني” يُطالب بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن الخطرة
توضيح هام من “الموارد البشرية” بشأن إنهاء المعاملات إلكترونيًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحذير.. “الدفاع المدني” يُطالب بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن الخطرة

تحذير.. “الدفاع المدني” يُطالب بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن الخطرة

تحذير.. “الدفاع المدني” يُطالب بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن الخطرة
١١:٢٢:١٠ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تساقط الأمطار وجريان السيول الخطرة.

الصورة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددة على ضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول.

الصورة

أمطار غزيرة على الرياض حتى صباح الغد

كما حذرت المديرية من فرصة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى صباح غد الثلاثاء، مشيرة إلى أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 12 صباح يوم غد الثلاثاء.

الصورة

أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

وأضاف أن الحالة المتوقعة عبارة عن أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظات، ” الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية حريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

الصورة

هطول الأمطار وجريان السيول على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد.

اقرأ أيضًا:

حتى الخميس.. “الأرصاد”: استمرار هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على جميع مناطق المملكة

 

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم اخبار الطقس الأرصاد الجوية الأمطار الدفاع المدني الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية جريان السيول حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
«صحة القصيم» تدشن أكبر حملة للتبرع بالدم في مدينة بريدة

«صحة القصيم» تدشن أكبر حملة للتبرع بالدم في مدينة بريدة

٠١:٢٣ م، الجمعة، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٥
الجمارك: إحباط تهريب 20 ألف كاميرا تجسسية

الجمارك: إحباط تهريب 20 ألف كاميرا تجسسية

١٠:٤٣ ص، الأربعاء، ١٩ أغسطس ٢٠١٥
خبير طقس يكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة على المملكة خلال الساعات المقبلة

خبير طقس يكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة على المملكة خلال الساعات المقبلة

١٠:٣٣ ص، الأثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩
سرقوا قوت أطفالها.. «روهينجية» تروي تفاصيل اعتداء جنود بوذيين على أسرتها

سرقوا قوت أطفالها.. «روهينجية» تروي تفاصيل اعتداء جنود بوذيين على أسرتها

٠٢:٣٠ ص، الخميس، ١٨ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *