تحذير.. “الدفاع المدني” يُطالب بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن الخطرة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تساقط الأمطار وجريان السيول الخطرة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددة على ضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول.

أمطار غزيرة على الرياض حتى صباح الغد

كما حذرت المديرية من فرصة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى صباح غد الثلاثاء، مشيرة إلى أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 12 صباح يوم غد الثلاثاء.

أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

وأضاف أن الحالة المتوقعة عبارة عن أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظات، ” الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية حريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

هطول الأمطار وجريان السيول على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد.

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