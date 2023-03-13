ماذا يحدث إذا لم تعالج هذه الحشرة؟ فيديو يكشف ما يمكن أن تفعله في فروة رأسك

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قمل الرأس حشرات غير مجنحة تقضي كل حياتها على فروة رأس الإنسان وتتغذى على دم الإنسان.

ويمكن أن يغزو الرأس من خلال مشاركة أدوات مثل الفرشاة أو الأمشاط أو المناشف مع شخص مصاب، وهي أكثر شيوعًا في أطفال المدارس الابتدائية الذين ينقلون الحشرات لبعضهم البعض أثناء اللعب.

ويمكن لهذه الحشرات الصغيرة أن تطير لتقفز من شخص لآخر، لذلك إذا كان الطفل مصابًا بالقمل، فمن المحتمل أن تنتقل العدوى إلى باقي أفراد العائلة كذلك.

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حجم وأعراض ظهور القمل

ويعادل حجم القملة البالغة كاملة النمو، حجم حبة السمسم، ولها ستة أرجل ولونها أسمر إلى أبيض مائل للرمادي. ويمكن أن تعيش لمدة تصل إلى 30 يومًا على فروة الرأس.

تشمل الأعراض:

-حكة شديدة في فروة الرأس

-إحساس بالزحف عبر فروة الرأس

-تقرحات أو قشور على فروة الرأس.

ويمكن للقمل الذي يتغذى من دم شخص ما أن يتسبب في إصابة هذا الشخص بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا منخفضة المستوى.

ويمكن أن تؤدي الإصابات الشديدة التي لم يتم علاجها لفترة طويلة إلى متلازمة الصدمة التسممية.

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التخلص من القمل

ويمكن التخلص من هذه الطفيليات الماصة للدم في غضون تسعة إلى عشرة أيام باستخدام غسول البيرمثرين المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومشط ذي أسنان رفيعة.

لكن تجاهلها يسمح لها بتحويل فروة الرأس إلى مأوى دائم لها، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

ويوضح مقطع فيديو، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، أنه يمكن اكتشاف الإصابة في غضون أسبوعين، محذرًا من خطر الحكة، التي لن تؤدي إلى ارتفاع مؤلم قد يعرضك لخطر الإصابة بالعدوى.

ويمكن أن تضع القملة البالغة حوالي ستة إلى 10 قملة في اليوم عندما تجد مضيفًا، ويستغرق البيض حوالي تسعة أيام حتى يفقس. وإذا لم يتم العلاج، يمكن أن يتكاثر بعشرات الآلاف. ويمكن أن ينتهي الأمر بحمل 20 ألف قملة ، بما فيها القمل المقاوم للعلاج.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11844891/Shocking-video-reveals-happens-dont-treat-head-lice.html