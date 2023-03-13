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لهذا السبب.. “مرور جدة” يُغلق طريق الكورنيش الفرعي
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لهذا السبب.. “مرور جدة” يُغلق طريق الكورنيش الفرعي

لهذا السبب.. “مرور جدة” يُغلق طريق الكورنيش الفرعي

لهذا السبب.. “مرور جدة” يُغلق طريق الكورنيش الفرعي
١١:٤٨:٥٨ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف  مرور جدة عن بدء المرحلة الثالثة من الخطة المرورية بإغلاق كامل لطريق الكورنيش الفرعي المتجه لحلبة كورنيش جدة.

وقال مرور جدة إنه تم تحويل الحركة إلى طريق الأمير فيصل بن فهد عبر شارع جبير بن الحارث استعدادًا لاستضافة جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1.

ومن المقرر أن ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة وتستمر المسابقات من يوم الجمعة 17 مارس وحتى يوم الأحد 19 مارس.

إجازة الأحد القادم 

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن إجازة رسمية لمدارس التعليم العام بالمحافظة الأحد  القادم.

وقال “تعليم جدة” إن سبب ذلك يرجع لما ورد من وزارة الرياضة حول إقامة سباق الفورميلا 1 في مدينة جدة خلال المدة من 25 – 27 شعبان الجاري.

تفعيل منصة مدرستي

ووجهت بإمكانية الاستفادة وتفعيل منصة مدرستي بتنفيذ الدروس عن بعد.

حديقة الكورنيش الأوسط

ومن ضمن الأماكن التي حددتها محافظة جدة لقضاء الإجازة الدراسية، حديقة الكورنيش الأوسط.

وتقع حديقة الكورنيش الأوسط على الواجهة البحرية، وهي من المزارات المثالية لقضاء بعض الوقت برفقة العائلة أو الأصدقاء، خاصةً في فصل الشتاء عندما يكون الطقس معتدلاً.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة جدة مرور جدة

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