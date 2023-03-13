العظمى 31 والصغرى 11.. انخفاض درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار برودة الأجواء مع انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 31 درجة في وادي الدواسر، و30 درجة في مكة المكرمة وجدة وجازان ، و29 درجة في المدينة المنورة وشرورة وينبع ، و26 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: الطائف 10 درجات مشوية، وطريف والقريات ورفحاء والباحة وتبوك 11، وحفر الباطن والمجمعة 12، والدهناء والصمان وعرعر وأبها 13 درجة مئوية.

هطول الأمطار وجريان السيول على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

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