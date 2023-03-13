الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف لحملة الدبلوم بـ “وقاية”.. التفاصيل ورابط التقديم
3 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا
لهذا السبب.. “مرور جدة” يُغلق طريق الكورنيش الفرعي
ماذا يحدث إذا لم تعالج هذه الحشرة؟ فيديو يكشف ما يمكن أن تفعله في فروة رأسك
تحذير.. “الدفاع المدني” يُطالب بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن الخطرة
توضيح هام من “الموارد البشرية” بشأن إنهاء المعاملات إلكترونيًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

3 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا

3 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا

3 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا
١١:٤٩:٣٤ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

تعرضت مناطق في ولاية هطاي وملاطية جنوبي تركي لثلاث هزات أرضية صباح اليوم الإثنين.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن منطقة “حصة” بولاية هطاي تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات.

اقرأ أيضًا:

رغم “أكذوبة 8 مارس”.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال كبير خلال أيام

ووقعت الهزة في الساعة 05: 23 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 11.52 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

هزتان بمنطقة بوتورجة بولاية ملاطية

كما تعرضت منطقة بوتورجة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات في الساعة 4.34 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلو مترات.

اقرأ أيضًا:

العلماء يردون على “أكذوبة” العالم الهولندي الذي توقع زلزال تركيا

أما الهزة الثانية فكانت بقوة 4.5 درجات في الساعة 5.13 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلو مترات.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال سوريا زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
حفاظاً على السلامة.. لوحات لشحن الهواتف النقالة بالمسجد الحرام

حفاظاً على السلامة.. لوحات لشحن الهواتف النقالة بالمسجد الحرام

٠٧:٤٧ م، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠١٦
3 توائم ذكور يرون النور في مستشفى الولادة والأطفال بمكة (صورة)

3 توائم ذكور يرون النور في مستشفى الولادة والأطفال بمكة (صورة)

٠٤:٢٦ م، الأثنين، ٠٦ أكتوبر ٢٠١٤
جامعة الباحة توضح ملابسات طلب حقل «عيد الميلاد» بطلبات القبول

جامعة الباحة توضح ملابسات طلب حقل «عيد الميلاد» بطلبات القبول

٠٤:٢٦ م، الجمعة، ٠٧ يوليو ٢٠١٧
علي صالح: لن أغادر اليمن

علي صالح: لن أغادر اليمن

٠٣:٠٥ م، الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *