3 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا

تواصل – وكالات:

تعرضت مناطق في ولاية هطاي وملاطية جنوبي تركي لثلاث هزات أرضية صباح اليوم الإثنين.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن منطقة “حصة” بولاية هطاي تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات.

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ووقعت الهزة في الساعة 05: 23 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 11.52 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

هزتان بمنطقة بوتورجة بولاية ملاطية

كما تعرضت منطقة بوتورجة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات في الساعة 4.34 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلو مترات.

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أما الهزة الثانية فكانت بقوة 4.5 درجات في الساعة 5.13 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلو مترات.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.