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توضيح هام من “الموارد البشرية” بشأن إنهاء المعاملات إلكترونيًا

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توضيح هام من “الموارد البشرية” بشأن إنهاء المعاملات إلكترونيًا

توضيح هام من “الموارد البشرية” بشأن إنهاء المعاملات إلكترونيًا

توضيح هام من “الموارد البشرية” بشأن إنهاء المعاملات إلكترونيًا
١١:٢١:٥٧ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دشن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي البوابة الإلكترونية للوزارة بحلتها الجديدة.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين ووكيل الوزارة لتجربة العميل الأستاذ رائد الجرباء.

وتم تطوير بوابة رقمية موحدة وشاملة بأحدث التقنيات بهدف خلق قناة تواصل فعالة مع المجتمع بكل قطاعاته.

الخدمات الذاتية

كما تم توفير الخدمات الذاتية وتخصيص التجربة لأصحاب الأعمال والأفراد والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، لتلبية جميع الاحتياجات بما يتواءم مع مختلف الفئات العمرية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهدفت الوزارة من خلال تلك التطويرات تجربة ميسرة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتعزيز الشفافية ومبدأ التشاركية والتحاور في اتخاذ القرار.

إنطلاقة جديدة 

وأشار الغامدي” إلى أن “البوابة الإلكترونية الجديدة ما هي إلا انطلاقة جديدة تعكس ما تقدمه الوزارة من خدمات مميزة حيث ستدعم البوابة التمكين والأفكار الإبداعية والتطوير المشترك للخدمات والمساهمة في تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية.

الجدير بالذكر أن تطوير البوابة الإلكترونية يأتي ضمن رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو تحقيق التميز الرقمي والارتقاء بتجربة المستفيدين.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة الموارد البشرية

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