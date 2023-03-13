رابط التقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين بهذه التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي
1 – مستشار تنفيذي لإدارة العمليات
المؤهلات والخبرات:
– التعليم الأدنى: بكالوريوس
– الخبرة الأدنى: .5 سنوات.
2 – مصمم جرافيك
المؤهلات والخبرات:
– شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو ما يعادلها.
– اتقان برنامج After Effect وإضافة المؤثرات البصرية.
– الاحترافية في تصميم المطبوعات على برنامج (InDesign).
– الاحترافية في التعامل مع برامج الجرافيك (Photoshop, Illustrator).
3 – مستشار تنفيذي للتأهيل المهني
المؤهلات والخبرات:
– حاصل على أحد الشهادات المهنية (SOCPA, CPA).
– خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات في مجال المحاسبة. إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
طريقة التقديم
– أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 مارس 2023م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).