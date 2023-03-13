رابط التقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين بهذه التخصصات

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أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

1 – مستشار تنفيذي لإدارة العمليات

المؤهلات والخبرات:

– التعليم الأدنى: بكالوريوس

– الخبرة الأدنى: .5 سنوات.

2 – مصمم جرافيك

المؤهلات والخبرات:

– شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

– اتقان برنامج After Effect وإضافة المؤثرات البصرية.

– الاحترافية في تصميم المطبوعات على برنامج (InDesign).

– الاحترافية في التعامل مع برامج الجرافيك (Photoshop, Illustrator).

3 – مستشار تنفيذي للتأهيل المهني

المؤهلات والخبرات:

– حاصل على أحد الشهادات المهنية (SOCPA, CPA).

– خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات في مجال المحاسبة. إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

طريقة التقديم

– أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 مارس 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).