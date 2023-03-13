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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين بهذه التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين بهذه التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين بهذه التخصصات
١١:٠١:٥٧ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

1 – مستشار تنفيذي لإدارة العمليات

المؤهلات والخبرات:

– التعليم الأدنى: بكالوريوس

– الخبرة الأدنى: .5 سنوات.

2 – مصمم جرافيك

المؤهلات والخبرات:

– شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

– اتقان برنامج After Effect وإضافة المؤثرات البصرية.

– الاحترافية في تصميم المطبوعات على برنامج (InDesign).

– الاحترافية في التعامل مع برامج الجرافيك (Photoshop, Illustrator).

3 – مستشار تنفيذي للتأهيل المهني

المؤهلات والخبرات:

– حاصل على أحد الشهادات المهنية (SOCPA, CPA).

– خبرة عملية لمدة ثلاث سنوات في مجال المحاسبة. إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

طريقة التقديم

– أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 مارس 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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