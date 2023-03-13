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تنبيه من تقويم التعليم حول تأجيل الاختبارات بسبب الأمطار

تنبيه من تقويم التعليم حول تأجيل الاختبارات بسبب الأمطار

تنبيه من تقويم التعليم حول تأجيل الاختبارات بسبب الأمطار
١٠:٥١:٢٣ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال متسائل بشأن إمكانية تأجيل الاختبارات بسبب الأمطار.

وقال المتسائل في تغريدة: “هل إذا تم تعليق الدراسة بالمنطقة.. هل يتم أيضًا يتم إقفال مراكز قياس المحوسب؟؟

وأضاف الحساب: في حال تم تأجيل اختبارك سيتم إشعارك عبر رسالة نصية على جوالك المسجل لدينا.

في وقت سابق، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في تاريخ التعليم بالمملكة، عبر منصة التقويم الذاتي الرقمية؛ لتتيح للمدارس الأهلية البدء في عمليات التقويم الذاتي.

توقيع 71 اتفاقية

وكانت الهيئة قد وقعت (71) اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية مع عدة شركات وجهات تعليمية تضم (1040) مدرسة، وتواصلت مع عدد من هذه المدارس من خلال مركز “تميز” لتقديم برامج تدريبية للتهيئة، ولتمكينها من البدء في عمليات التقويم الذاتي ابتداءً من اليوم، حيث تعد الدفعة الأولى من المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.

برنامج الاعتماد المدرسي

ويُعدُ برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.

ويهدف برنامج الاعتماد المدرسي في المملكة إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

الجدير بالذكر؛ أن مركز “تميز” هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم العام، وتحسن أساليب التقويم، وتحسن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.

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أخبار السعودية التعليم السعودية المملكة تقويم التعليم هيئة تقويم التعليم

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