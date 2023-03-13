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شاهد.. تصوير جوي للسيول المتدفقة تجاه سد حوطة بني تميم بالرياض
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شاهد.. تصوير جوي للسيول المتدفقة تجاه سد حوطة بني تميم بالرياض

شاهد.. تصوير جوي للسيول المتدفقة تجاه سد حوطة بني تميم بالرياض

شاهد.. تصوير جوي للسيول المتدفقة تجاه سد حوطة بني تميم بالرياض
١٠:٢٥:٤١ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وتساقط أمطار غزيرة، جرت السيول في محافظات مختلفة من منطقة الرياض، حتى تدفقت تجاه سد حوطة بني تميم.

السيول تتدفق تجاه سد حوطة بني تميم بالرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تصويرًا جويًا للسيول المتدفقة تجاه سد حوطة بني تميم بالرياض، مع حالة من الطقس المتقلب.

أمطار غزيرة على الرياض حتى صباح الغد

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من فرصة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى صباح غد الثلاثاء، حيث تستمر فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء.

هطول الأمطار وجريان السيول على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

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