اليوم.. إصابة فلسطيني بجروح والاحتلال يعتقل 14 في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، 14 فلسطينيًا خلال اقتحامها لعدة مناطق ومخيمات في الضفة الغربية والقدس.

الاحتلال يقتحم مخيمات رام الله وبيت لحم والقدس

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين، بعد اقتحام بلدة بيت كاحل في مدينة الخليل، كما اعتقلت ثمانية فلسطينيين، خلال اقتحامها لقرى ومخيمات في رام الله وبيت لحم والقدس.

إصابة فلسطيني بجروح

في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني بجروح، بعد اعتداء المستوطنين عليه غرب مدينة نابلس.

إصابات بينها صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال

فيما أصيب مواطنون بينهم صحفي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نعلين غرب رام الله.

الاحتلال يطلق قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين

وحسب وكالة “وفا”، فإن مواجهات اندلعت عند مدخل نعلين، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين والصحفين بشكل مباشر، ما أدى لإصابة الصحفي معتصم سقف الحيط بقنبلة غاز مباشرة برأسه، والعشرات بالاختناق، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الرئيسي.

الاحتلال تنكل بشاب من العيسوية وتعتقله

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا مقدسيًا في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، حيث اعتقلت الشاب إبراهيم درباس، بعد ملاحقته والاعتداء عليه بالضرب المبرح في بلدة العيسوية شرق القدس، فيما جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

اشتية يُدين استمرار الاحتلال بجرائمه المروعة

وفي بيان له، أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، جريمة الاحتلال في نابلس فجرا والتي أسفرت عن استشهاد الشبان الثلاثة، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال بجرائمه المروعة هي النتيجة الطبيعية لغياب المحاسبة وشعور الجناة بالإفلات من العقاب.

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