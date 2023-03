رغم “أكذوبة 8 مارس”.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال كبير خلال أيام

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من كذب توقعاته حول وقوع “زلزال كبير يوم 8 مارس”، استنادًا إلى نظرية “اصطفاف الكواكب”، إلا أن عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، لم يتوقف عن توقعاته المستندة إلى هذه النظرية التي دحضها العلماء مرارًا.

وفي أحدث تغريداته، توقع هوجربيتس حدوث نشاط زلزالي كبير متوقع بين 16 و19 مارس الجاري.

وزعم أن هناك تموضعًا للكواكب مثيرًا للاهتمام سيظهر اليوم الاثنين ليتحول إلى حرج ما بين 15 إلى 17 مارس، مما قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير بين 16-19 من الشهر الحالي.

ويستند هوجربتس على فرضية تقوم على أن جاذبية كواكب المجموعة الشمسية بإمكانها تغيير سرعة دوران الأرض، وهذا بدوره سيؤدي إلى تغييرات في سرعة الصفائح التكتونية في القشرة الخارجية للأرض، وبالتالي حدوث الزلازل،

غير أن معظم علماء الجيولوجيا والجيوفيزياء عارضوا هذه الفرضية بشدة من منطلق أن قوة جاذبية الكواكب للقشرة الأرضية أضعف بكثير من القوى التكتونية التي تحدثها حركة الصفائح التكتونية والتي بدورها تسبب الزلازل.

وبعد أن مر 8 مارس من دون زلزال كبير كما توقع سابقًا، تجاهل متوقع الزلازل الهولندي، دعوات استقبلها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” تطالبه بالاعتذار عن توقعه الذي أحدث حالة من الذعر عالميًا.

بل إنه عاد وغرد من جديد يوم الجمعة الماضي متوقعًا حدوث زلزال خلال يومين، لأن “القمر يتحاذى حاليًا مع المشتري”، قبل أن يعود ليحذر أمس من وقوع زلزال جديد في وقت لاحق من هذا الأسبوع (بين 16 إلى 19 مارس).

وكتب هوجربتس ردًا على العلماء الذين دحضوا نظريته: “من لافتات السياق: “تم دحض ادعاءات التنبؤ بالزلازل من اصطفاف الكواكب. هناك دائمًا فرصة للزلازل في المناطق ذات الأعطال النشطة” “هناك دائمًا فرصة…” – كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم. سيتم عرض فيديو جديد قريبًا”.

يذكر أن هوجربيتس اشتهر في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من فبراير الماضي، الذي تسبب في دمار هائل بكل من تركيا وسوريا وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وفق إحصاءات لا نهائية، بعد أن نشر تحذيرًا بوقوع الزلزال قبل ثلاثة أيام من وقوعه.

