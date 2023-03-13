ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 208 ريالات
تواصل – فريق التحرير:
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 13 من مارس داخل المملكة، حيث سجل عيار 24 نحو 227.24 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 208.30 ريال.
عيار 21 يسجل 198.84 ريالًا
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 198.84 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 170.43 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.56 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.62 ريال.
فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7067 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1591 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 227,238 ريال.
أسعار الذهب أمس
وأمس، سجل عيار 24 نحو 225.67 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.87 ريال.
كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.47 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.26 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.64 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.84 ريال.
فيما بلغت أسعار أوقية الذهب أمس 7018 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1580 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225,670 ريال.
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