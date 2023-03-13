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ارتفاع اليورو والإسترليني والسويسري.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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ارتفاع اليورو والإسترليني والسويسري.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

ارتفاع اليورو والإسترليني والسويسري.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

ارتفاع اليورو والإسترليني والسويسري.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٠:٠٥:٤٠ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين 13 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.55

فرنك سويسري 4.10

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار نحو 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.08

تراجع الدولار اليوم

وفي سياقل متصل، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا، اليوم الاثنين، مع تدخل السلطات الأمريكية لكبح تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي “إس.في.بي”.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس العملة الأمريكية أمام ستة عملات – 0.153 % إلى 104.080. وارتفع الين الياباني 0.34 % إلى 134.52 أمام الدولار وهو أعلى مستوى في شهر مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذًا آمنًا.

وارتفع اليورو 0.44 % إلى 1.069 دولار وبلغ أحدث سعر للجنية الإسترليني 1.2085 دولار بارتفاع 0.47 % خلال اليوم. وصعد الدولار الأسترالي 0.79 % إلى 0.663 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36 % إلى 0.616 دولار.

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