تنبيه مهم من “حساب المواطن” لأصحاب الأصول العقارية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن”، تنبيهًا لأصحاب الأصول العقارية عند التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم المقدم.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على التساؤلات بشأن ما إذا كانت الأصول العقارية التي يتم تأجيرها لها تأثير على الاستفادة من البرنامج، إنه “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك”.

وبينت الخطوات التي يجب اتباعها في هذه الحالة:

-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.

-كتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية).

-سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.