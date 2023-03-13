في 8 مناطق.. “إنفاذ” يقيم 12 مزادًا على أكثر من 100 عقار

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 12 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة ما بين 13 إلى 16 من مارس 2023م.

مزادات حضورية وإلكترونية في 8 مناطق

وأوضح أن هذه المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 105 عقارات متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في 8 مناطق مختلفة في المملكة، مشيرًا إلى أن المزادات تبدأ بـ:

1 – نحو 34 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات معالم الرياض وشرق نجد ومروج نجد الإلكترونية.

2 – ثم 9 عقارات بمنطقة مكة المكرمة في مزاد الشمس الإلكتروني الحضوري ومزاد البدر الإلكتروني ومزاد تلال الطائف الإلكتروني الحضوري.

3 – حوالي 16 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد آفاق التطوير الإلكتروني ومزاد رياض المدينة الثاني.

4 – ثم 8 عقارات في منطقتي عسير وجازان في مزاد لؤلؤة الجنوب الإلكتروني، ثم 4 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد جوهرة القصيم الإلكتروني الثاني.

5 – نحو 14 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد نسيم الشرقية الإلكتروني.

6 – أخيرًا 20 عقارًا بمدينة حائل في مزاد واجهة الاستثمار الحضوري.

تصفية الأصول من العقارات والمنقولات

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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