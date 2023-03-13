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هبوط مفاجئ للدولار الأمريكي اليوم.. والكشف عن السبب
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هبوط مفاجئ للدولار الأمريكي اليوم.. والكشف عن السبب

هبوط مفاجئ للدولار الأمريكي اليوم.. والكشف عن السبب

هبوط مفاجئ للدولار الأمريكي اليوم.. والكشف عن السبب
٠٩:٤٩:٤٧ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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 تواصل – فريق التحرير:

سجل الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا، اليوم الاثنين، مع تدخل السلطات الأمريكية لكبح تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي “إس.في.بي”.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس العملة الأمريكية أمام ستة عملات – 0.153 % إلى 104.080. وارتفع الين الياباني 0.34 % إلى 134.52 أمام الدولار وهو أعلى مستوى في شهر مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذًا آمنًا.

وارتفع اليورو 0.44 % إلى 1.069 دولار وبلغ أحدث سعر للجنية الإسترليني 1.2085 دولار بارتفاع 0.47 % خلال اليوم. وصعد الدولار الأسترالي 0.79 % إلى 0.663 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36 % إلى 0.616 دولار.

قلق بعد الإعلان عن إفلاس البنك

ومنذ الإعلان عن إفلاس البنك وبدأ القلق يساور المودعين بشأن الحصول على أموالهم، لكن  الحكومة الأمريكية أعلنت عن عدد من الإجراءات، وقالت إن كل المودعين في “إس.في.بي” سيتاح لهم الوصول إلى ودائعهم اعتبارًا من اليوم .

وقال مسؤولون أيضًا إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيجنتشر الذي أغلقته الجهات التنظيمية المالية بولاية نيويورك، أمس الأحد.

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أمريكا الدولار الدولار الأمريكي العملات الأجنبية مؤشرالدولار

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