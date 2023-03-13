بهذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تستمر اليوم الحالة الممطرة الرابعة عشر على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على عموم المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، خاصة المحافظات الجنوبية منها.

وأضاف أنه يتوقع احتمال تأثر العاصمة الرياض بالأمطار وأجزاء من مناطق عسير والباحة ونجران وجازان وبعض دول الخليج ومنها؛ البحرين وقطر وسلطنة عمان.

تراكم السحب الممطرة على هذه المناطق

وأشار إلى أن السحب الممطرة، صباح اليوم الاثنين تراكمت على المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض وعلى المنطقة الشرقية وعلى منطقة عسير وعلى البحرين وقطر، وسحب مؤثرة على شمال حفر الباطن.

أمطار غزيرة على الرياض حتى صباح الغد

فيما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من فرصة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى صباح غد الثلاثاء، حيث تستمر فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء.

هطول الأمطار وجريان السيول على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

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