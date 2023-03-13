يبدأ اليوم.. أرامكو تفتح باب التقديم في برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو عن موعد فتح التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي لللخريجين من غير الموظفين “CDPNE” للعام 2023م.

وأوضحت أن التقديم متاح للمواطنين من خريجي المرحلة الثانوية من السعوديين، ويعتبر هذا البرنامج أحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية والإدارية في الشركة.

* شروط القبول

1 – ألاّ يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 22 سنة هجرية.

2 – أن يكون الطالب منتظمًا في الفصل الدراسي الثالث للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1443-1444هـ (2022-2023م) أو حديث التخرج من مدرسة ثانوية من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1443-1444هـ (2022-2023م).

3 – على المتقدم أو المتقدمة الحصول على معدل تراكمي قدره 85% أو أكثر للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي و معدل تراكمي قدره 85% أو أكثر في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي، يتوجب على الطالب أو الطالبة الحصول على 90 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

4 – على المتقدم أو المتقدمة إحضار بطاقة أحوال أو جواز سفر ساري المفعول قبل الدخول إلى قاعة اختبارات القبول لبرنامج الابتعاث الجامعي. وعدا ذلك، فلن يسمح له / لها بدخول قاعة الاختبار.

* المزايا أثناء برنامج الإعداد الجامعي

1 – توفير السكن بحسب خطة الشركة.

2 – مواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة.

3 – الرعاية الصحية بحسب خطة الشركة.

4 – تقديم مبلغ شهري قدره 3500 ريال سعودي لكل طالب وطالبة.

5 – استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة في رحلاتها داخل المملكة.

6 – تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لمساعدتك للقبول والتسجيل في أرقى الجامعات العالمية.

7 – متابعة تقدمك في تحصيل المتطلبات العالمية للقبول (مثل اختبارات الـ SAT والـ IELTS وكتابة السيرة الذاتية والمقالات الجامعية).

8 – استخدام المرافق المجانية التابعة للشركة والتي تشمل مرافقَ ترفيهية ورياضية ومرافق عامة وخدمات في مكان السكن الذي توفره الشركة.

9 – الاستفادة من العروض التجارية والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم.

* المزايا أثناء الدراسة الجامعية

1 – تغطية تكاليف الدراسة الجامعية.

2 – علاج طبي بحسب أنظمة الشركة.

3 – بدل كتب دراسية لكل سنة أكاديمية جامعية.

4 – مبلغ مقطوع لمرة واحدة لشراء الحاسب الآلي ولوازمه.

5 – توجيه أكاديمي من قبل مرشدين أكاديميين متمرسين.

6 – مبلغ مقطوع لمرة واحدة لتغطية تكاليف الانتقال إلى مدينة الابتعاث.

7 – برامج تحضيرية لتهيئة الطالب في الظهران وكذلك في مدينة الابتعاث.

8 – راتب شهري طوال فترة الدراسة الجامعية حيث يتم تحديد المبلغ حسب مدينة الابتعاث.

9 – مكافأة للتفوق بحسب الأداء الأكاديمي للطالب وتصنيف الجامعة بحسب قائمة أرامكو السعودية للجامعات.

10 – تذكرة سفر ذهاب وعودة لكل عام دراسي في البرنامج عند تحقيق الطالب لمتطلبات البرنامج.

* المزايا ما بعد التخرج عند التوظيف

1 – استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

2 – مواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة.

3 – استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

4 – الحصول على زيادة الشركة السنوية حسب خطة الشركة.

5 – الرعاية الصحية لك ولوالديك ولزوجتك وأبنائك.

6 – إتاحة خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة.

7 – إتاحة خيار المشاركة في برنامج تملّك البيوت الخاص بالشركة.

8 – راتب شهري لكل شهر ميلادي بالإضافة إلى راتب إضافي خلال شهر رمضان.

9 – بدل سكن سنوي يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي الشهري.

10 – حوافز إضافية حسب مكان العمل بعد فترة التدريب، وزيادات قد تصل إلى 70% من الراتب الأساسي.

11 – إمكانية الحصول على رواتب إضافية سنوية من خلال خطة الحوافز لدى أرامكو السعودية.

12 – إجازة سنوية حسب خطة الشركة، بالإضافة إلى الأعياد الرسمية حسب تقويم العمل الخاص بالشركة.

13 – الاستفادة من العروض التجارية والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم.

* مواعيد مهمة

– حضور اللقاء التعريفي والذي سيقام في يومي 2 و3 و5 من أغسطس 2023م.

– يبدأ البرنامج يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023م

* موعد وطريقة التقديم

يبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الاثنين 1444/8/21 (الموافق 2023/3/13م) عن طريق هذا الرابط، ويستمر حتى الاثنين 1444/8/28هـ الموافق 2023/3/20م.

اقرأ أيضًا:

الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو” يكشف هدف الشركة بشأن “توسعات الغاز” في العالم

بعد ارتفاع أرباحها.. كيف تفوقت “أرامكو” على عمالقة الطاقة والتكنولوجيا في 2022؟