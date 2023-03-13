توقع حدوث الزلازل بواسطة رصد اصطفاف الكواكب.. خبير لبناني يوضح

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تغيرت خريطة الزلازل بعدما حدث في تركيا وسوريا مطلع فبراير الماضي، وبعد الزلزال المدمر الذي خلّف آلاف الضحايا وشرد الملايين، حيث كثر الحديث عن ظاهرة التنبوء بحدوث الزلازل قبل وقوعها.

ذعر عالمي بسبب الخبير الهولندي

وأثار الخبير الهولندي وعالم الجيولوجيا الكثير من الجدل حول تنبؤاته بالزلازل، حيث أحدث حالة من الخوف والذعر بين أهالي مناطق مختلفة من العالم بكثرة توقعاته بزلازل قوية ومدمرة تضرب هذه المناطق.

لا يمكن التنبّؤ بحدوث الزلازل إطلاقًا

وفي هذا السياق، نفى خبير الزلازل اللبناني طوني النامر، وجود أي علاقة بين حدوث الزلازل على الأرض واصطفاف الكواكب، مشددًا على عدم إمكانية التنبّؤ بحدوث الزلازل إطلاقًا.

نشأة العلاقة بين اصطفاف الكواكب والزلزال

وعلى حسابه في “تويتر”، غرد مشترطًا لنشأة العلاقة بين الاصطفاف والزلزال أن تكون النسبة المئوية للزلازل المرتبطة بالاصطفاف أكبر من النسبة المئوية للأيام التي يوجد فيها اصطفاف.

وفي سلسلة من التغريدات، علل ذلك بأن نسبة 75.37% من الزلازل خلال الاصطفاف مرتبطة بشكل بديهي بارتفاع نسبة الأيام من الاصطفاف أي 75.66%، مبينًا أن معلوماته موثّقة من المعهد الوطني لبحوث علوم الأرض ومواجهة الكوارث في اليابان، والذي أقدم على توثيق 475 زلزالاً حول العالم بقوة 7 درجات.

الزلازل تتراوح في شدتها

وأشار إلى أنه يمكن أن تتراوح الزلازل في شدتها حيث قد تكون بالكاد محسوسة أو كارثية، اعتمادًا على عدد من العوامل مثل عمق التركيز، والقرب من المراكز السكانية، ونوع المواد الأرضية.

3/4 العبرة هنا هي أنه ليكون هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب وحدوث الزلازل، يجب أن تكون النسبة المئوية للزلازل المرتبطة بالاصطفاف أكبر من النسبة المئوية للأيام التي يوجد فيها اصطفاف، لأن نسبة 75.37% من الزلازل خلال الاصطفاف مرتبطة بشكل بديهي بارتفاع نسبة الأيام من الاصطفاف أي 75.66% — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) March 12, 2023

زلزال قوي وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة

وفي 6 من فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

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