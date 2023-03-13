“استطلاع” تطرح التعديلات على برامج تملك مساكن الموظفين

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طرحت منصة “استطلاع”، اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة؛ لاستطلاع الرأي بشأنها عبر منصتها الإلكترونية.

ويهدف المشروع الى معالجة البنود التالية:

– برامج تملك المساكن للموظفين.

– الصكوك والسندات المصدرة.

– الضمانات المالية لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية.

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التعديلات المقترحة

وفيما يلي أهم التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 7/7/1440هـ

تعديل المادة الخامسة

ينص تعديل المادة الخامسة على أن القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مســاكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.

تعديل المادة السادسة

بينما ينص تعديل المادة السادسة على أنه “وفيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحَّمل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحاالت التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته”.

كما يتضمن تعديل المادة ذاتها “وللأغراض الزكوية، يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وتحسم في هذه الحالة تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديهم، ولا يجوز للمكلف العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات”.

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المادة الخامسة والعشرون

فيما عدلت المادة الخامسة والعشرين لتنص على أنه “لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف سداد بما لا يقل عن عشرة في المئة من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها، وألا يزيد على 25 في المئة من قيمته، أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.