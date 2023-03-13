“افتتاحه قبل رمضان”.. 3 أهداف لمشروع “دائري مكة الأول”

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تسعى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإنهاء مشروع طريق الدائري الأول بالعاصمة المقدسة، وافتتاحه قبل شهر رمضان.

ويمتد الطريق من خلف وقف الملك عبدالعزيز وصولاً إلى جبل الكعبة، مخترقًا طريق أم القرى ومشروع مسار، وصولاً إلى مشروع جبل عمر حتى شارع إبراهيم الخليل.

3 أهداف للمشروع

وهذا المشروع له العديد من الأهداف بحسب “مكة”، وهي ما يلي:

1- يسهم هذا المشروع في تسهيل الحركة المرورية لقاصدي المسجد الحرام.

2- من بين مزايا المشروع كذلك تأثيره المباشر على رفع مستوى القدرة.

3-التحكم في حركة سير المركبات على جميع المحاور المؤدية إلى بيت الله الحرام.

اكتمال منظومة النقل

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للطرق، اكتمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ونقل الاختصاص في إدارة وتشغيل الطرق.

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء؛ حيث ستتولى منظومة الشؤون البلدية مسؤولية الطرق داخل النطاق العمراني، فيما ستتولى منظومة النقل الطرق خارج النطاق العمراني.

القرار يواكب حزمة من الإصلاحات

وأضافت أن نقل مسؤولية الطرق يواكب حزمة من الإصلاحات التي يمر بها قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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