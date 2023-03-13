فجر اليوم.. شاهد الأمطار تتساقط والسيول تجري في الحريق والدلم بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لتقلبات الطقس، تساقطت، فجر اليوم، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول على محافظات الحريق والدلم والأفلاج بالرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت محافظات منطقة الرياض هطول أمطار غزيرة، وجريانًا للسيول وسط أجواء شتوية باردة.

أمطار غزيرة على الرياض حتى صباح الغد

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من فرصة تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى صباح غد الثلاثاء، حيث تستمر فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء.

أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

وأضاف أن الحالة المتوقعة عبارة عن أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظات “الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية حريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

هطول الأمطار وجريان السيول على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وبين أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

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